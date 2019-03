Priyanka Chopra (36) ist ein echter Glücksgriff! Das bemerkte auch Nick Jonas (26) schnell und machte der Schauspielerin nach nur wenigen Monaten Beziehung einen Antrag. Während die gebürtige Inderin, die sich auch für soziale Projekte und benachteiligte Menschen einsetzt, bei ihrem Job als Schauspielerin glänzen kann und auch schon als Sängerin ihr Können bewies, ist ihr ein Talent nicht vergönnt: Priyanka kann kein bisschen kochen!

In der TV-Show The View plauderte Priyanka aus, dass auch sie nicht komplett perfekt ist – und stellte klar, dass sie Nick das vor seinem Kniefall deutlich gemacht habe. "Er kommt aus einem guten südlichen Zuhause, wo seine Mutter Essen gemacht hat und ich bin nicht so", erzählte die 36-Jährige. Der Bollywood-Star offenbarte: "Ich bin in dieser Angelegenheit eine schreckliche Ehefrau." Auf ihre Beichte, dass das Schwingen des Kochlöffels nicht ihr Ding sei und er höchstens mit Kaffee oder Eiern rechnen könne, reagierte der Musiker allerdings gelassen: "Als ich ihm gesagt habe, dass ich nicht kochen kann, sagte er: 'Keine Sorge, Babe, ich kann es auch nicht.'" Priyanka betonte, dass nicht viele Männer so seien.

Während sie sich beim Jawort nicht viel Zeit ließen, wollen es die beiden bei der Nachwuchsplanung langsamer angehen lassen. "Lasst uns erst mal eine Weile verheiratet sein, bevor wir all diese großen Entscheidungen treffen müssen. Wir befinden uns gerade in der Honeymoon-Phase und da werden wir sehr lange bleiben", sagte Priyanka gegenüber People.

MEGA Priyanka Chopra Jonas, Schauspielerin

Getty Images Nick und Priyanka Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere

MEGA Priyanka Chopra Jonas bei "The View"

