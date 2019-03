Lindsay Lohan (32) ist aktuell in ihrem neuen Reality-Format "Lindsay Lohan’s Beach Club" zu sehen. Darin präsentiert die TV-Darstellerin ihre mehr oder weniger vorhandenen Management-Künste, die sie in ihrem Klub auf Mykonos anwendet. Doch nicht nur Lindsay selbst steht im Fokus: auch das Arbeitsleben der Mitarbeiter. Darunter sind zwölf sogenannte "Ambassadors" zu sehen, die nach dem Bachelor-Prinzip nach und nach weichen müssen. Einen schickte die Schauspielerin jetzt vorzeitig nach Hause: Er hatte sich dermaßen respektlos verhalten, dass Lindsay sich ernsthaft um ihr Image sorgte.

"Auf wen fällt das am Ende des Tages zurück? Nicht auf dich, auf mich", rechtfertigte Lindsay ihre Entscheidung in der Episode. "Das ist völlig inakzeptabel", stellte die Sängerin klar. Mike hatte einem anderen Ambassador seine Badehose angeboten, um im Meer schwimmen zu gehen. Dafür zog Mike blank und bedeckte sein bestes Stück nur mit seiner Hand. Die skurrile Situation fand seinen Höhepunkt, als er sich dann ein Stück Brot zwischen die Pobacken klemmte und den Ambassador-Kollegen aufforderte, es zu essen.

"Es ist so respektlos und lässt mich wie eine schreckliche Person aussehen, als wäre ich kein guter Chef, als ob ich nicht gut darin wäre, diesen Job zu machen", redete Lindsay sich weiter in Rage. Mike musste am Ende der Folge seine Sachen packen und die Show verlassen.

Supplied by WENN Lindsay Lohans Mitarbeiter in "Lindsay Lohan's Beach Club"

Supplied by WENN Lindsay Lohan im Mitarbeitergespräch in "Lindsay Lohan's Beach Club"

Supplied by WENN Lindsay Lohan in "Lindsay Lohan's Beach Club"

