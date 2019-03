Fieser Seitenhieb gegen Blake Shelton (42)? Im November 2015 machte Gwen Stefani (49) öffentlich: Sie hat ihr Herz an den Country-Star verloren! Seitdem sind die Sängerin und ihr Mr. Right unzertrennlich. Während sich ihr Verflossener Gavin Rossdale (53) bisher mit Äußerungen über das neue Glück seiner Ex-Frau zurückhielt, scheint der “Bush”-Frontmann dennoch eine klare Meinung über Blake zu haben: Bei einem seiner Konzerte soll Gavin Gwens Freund jetzt gedisst haben!

Wie ein Augenzeuge gegenüber Hollywood Life auspackte, soll Gavin bei einem Gig in Las Vegas am vergangenen Wochenende zum Rundumschlag ausgeholt haben. Beim Small Talk mit den Fans soll es zu der verbalen Entgleisung des 53-Jährigen gekommen sein. “Während Gavins Auftritt auf der Bühne, als er mit Bush aufgetreten ist, schien er gegen Blake gestichelt zu haben, indem er ein paar Mal ‘Scheiß Country-Musik’ rief und dabei seinen Mittelfinger hochhielt”, erinnerte sich der Insider. Dabei soll der Sänger auch zusätzlich ein Glas Wein in der Hand gehabt haben. Weder Gavin noch Gwen oder Blake äußerten sich bisher zu dem vermeintlichen Diss.

Ob Gavin eifersüchtig ist, dass seine Verflossene, mit der er rund 13 Jahre verheiratet gewesen ist, in Sachen Beziehung mehr Erfolg hat als er? Im Herbst 2018 war die Liebe des Rockers zu Sophia Thomalla (29) nach rund anderthalb Jahren zerbrochen – die Moderatorin ist selbst bereits wieder in festen Händen, Gavin ist offiziell noch zu haben.

Ethan Miller/Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton in Las Vegas 2018

Getty Images Gavin Rossdale bei einem Konzert in New York City

Jason Merritt/Getty Images for Wallis Annenberg Center for the Performing Arts Gwen Stefani und Gavin Rossdale

