Evelyn Burdecki (30) ist bei der aktuellen Staffel von Let's Dance dabei und wird in den kommenden Wochen zusammen mit ihrem Partner Evgeny Vinokurov übers Parkett schweben. Dass der kleine Tollpatsch beim Auftakt vergangenen Freitag eine elegante Performance hinlegte, überraschte viele Zuschauer! Evelyn scheint den Wettbewerb sehr ernst zu nehmen. So sehr sogar, dass sie schon das Gefühl hat, mit "Let's Dance" verheiratet zu sein!

Für ihre Follower erstellte Evelyn nun eine Instagram-Story, in der sie von ihrem anstrengenden Tag berichtet. Obwohl sie so viel erlebt habe, hätte sie trotzdem immer im Kopf gehabt, mit wem sie verheiratet sei – nämlich mit dem RTL-Tanzspektakel! "Meinen Körper, meine Füße, meinen Kopf, meine Gedanken und mein Gehirn versuche ich zu schützen – wegen "Let's Dance", erzählt die Blondine. Sie gäbe sehr darauf Acht, dass ihr nichts passiere und sie bei der Show antreten könne. Vor allem ihren Tanzpartner Evgeny wolle sie nicht enttäuschen!

Mit ihrer Teilnahme an der Tanzshow wächst Evelyn über sich hinaus: Trotz ihrer Angst, vor großem Publikum aufzutreten, hat sie den Schritt auf die "Let's Dance"-Bühne gewagt. "In der Schule hatte ich schon bei zwölf Menschen Angst", gesteht sie. Kaum zu glauben angesichts ihrer tollen Leistung: Am Ende der ersten Folge ging Evelyn mit ganzen 14 Jurypunkten nach Hause!

ActionPress Evelyn Burdecki vor dem Abflug ins Dschungelcamp am Frankfurter Flughafen

Instagram / evelyn_burdecki Eveylin Burdecki, Bachelor-Kandidatin 2017

Getty Images Evelyn Burdecki bei "Let's Dance", 2019

