Gwyneth Paltrow (46) verrät die Hintergründe ihrer umstrittenen Ansichten zu Scheidungen! Die Oscar-Gewinnerin hatte sich im Jahr 2014 von Coldplay-Frontmann Chris Martin (42) getrennt, mit dem sie damals verheiratet war. Doch die beiden blieben auch nach der Scheidung enge Freunde. Sogar nachdem der Superstar dem TV-Produzenten Brad Falchuk (48) das Ja-Wort gab, änderte sich nichts an der guten Beziehung zu Chris. In einem Interview gab die Schauspielerin jetzt zu, dass sie das Konzept von Scheidungen neu erfinden wollte.

Während ihrer Scheidung prägte der Star die Bezeichnung "bewusste Entpaarung". Jetzt erklärte Gwyneth in Dax Shepards (44) Podcast Armchair Expert ihre Gedanken: "Ich dachte mir einfach: 'Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das zu umgehen und direkt zu dem Punkt zu kommen, wo wir Freunde sind.'" Sie fuhr fort: "Wir sind eine Familie, das ist so. Wir können so tun, als wäre das nicht so, und einander hassen... oder lasst uns das für uns neu erfinden."

Die Schauspielerin enthüllte, dass ihr der nun berüchtigte Begriff während des Zerbrechens ihrer Ehe viel Stress eingebracht hat. "Es war so schmerzhaft für mich. Es war so hart und ich habe mir solche Sorgen um meine Kids gemacht. Und dann kam noch diese ganz andere Seite hinzu, dass sich alle Welt gegen uns gestellt hat", erzählte der Star.

Getty Images Chris Martin beim Rose Bowl 2017

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im Dezember 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow beim Health Summit 2018

