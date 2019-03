Kam seine Entlassung zu früh? Am 3. Februar wurde Soap-Star Kristoff St. John (✝52) leblos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Der Schauspieler starb im Alter von 52 Jahren. Lange wurde gerätselt, ob es sich bei seinem Tod um Selbstmord handelte. In einem Bericht wurde jetzt Herzversagen durch Hypertrophie – einem verdickten Herzmuskel – diagnostiziert. Sein Tod wird als Unfall gewertet, ausgelöst durch erhöhten Alkoholkonsum. Jetzt wurde bekannt, dass Kristoff erst kurz vor seinem Tod aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde.

Ein Bericht der Gerichtsmedizin hatte Kristoffs Aufenthalt in der Klinik bestätigt, wie The Blast berichtet. In dem Gutachten heißt es: "Er wurde am 01.02.2019 nach 72-stündigem Aufenthalt aus einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen. In diesem Fall wird kein Trauma verzeichnet und kein schlechter Umgang vermutet." In dem Abschnitt "Informanten/Zeugenaussagen" heißt es nach Informationen der US-Plattform später: "Der Verstorbene war am 26.01.2019 in das psychiatrische Krankenhaus Las Encinas in Pasadena eingeliefert worden, da er drohte sich selbst zu verletzen und wegen Alkoholmissbrauch. Der Verstorbene wurde am 01.02.2019 entlassen und kehrte zu seinem Wohnsitz zurück."

Kristoff wurde neben dem Grab seines Sohnes Julian bestattet. Der damals 24-Jährige hatte 2014 aufgrund psychischer Probleme Selbstmord begangen. Ein Verlust, den Kristoff bis zu seinem eigenen Tod wohl nie überwunden hat.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Soap-Star Kristoff St. John bei einer Preisverleihung, 2014

Getty Images Basketballer Luke Walton und Soap-Star Kristoff St. John bei einer TV-Aufzeichnung

Getty Images Kristoff St. John in Los Angeles im Oktober 2007



