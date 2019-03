Der am 3. Februar mutmaßlich an einer Alkoholvergiftung verstorbene Schauspieler Kristoff St. John (✝52) hinterlässt eine große Lücke. Sein Kamera-Debüt gab er schon in seiner Kindheit bei der Serie "Happy Days" und spielte später fast drei Jahrzehnte lang in der Seifenoper "Schatten der Leidenschaft" eine Hauptrolle. Nun wurde der Schauspieler in Anwesenheit zahlreicher Kollegen und seiner Kinder in Kalifornien beigesetzt.

"Ich bezweifle, dass heute irgendwer von der Show fehlt, er wurde so geliebt. Du wirst niemanden finden, der ein schlechtes Wort über ihn verlieren würde", erklärte eine Kollegin dem Magazin People. Auch wenn das Model Kseniya Mikhaleva, Kristoffs Verlobte, nicht an der Beerdigung teilnehmen konnte, waren sonst viele Familienmitglieder gekommen, um sich zu verabschieden. Kristoffs Vater Christopher fand bewegende Worte: "Mein kleiner Junge, ich habe niemals geplant, diesen Tag hier zu erleben. Ehrlich gesagt hatte ich immer gedacht, Kristoff würde hier stehen und über mich sprechen." Sichtlich schmerzerfüllt wandte er sich an seinen Sohn: "Kristoff, ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen und aus ganzer Seele, mein kleiner Junge."

Kristoff hinterlässt nicht nur eine trauernde Fan-Gemeinde und Kollegen, sondern auch seine zwei Töchter Paris und Lola. Seinen Sohn Julian hatte der Schauspieler vor vier Jahren selbst zu Grabe getragen.

Instagram / ksumik Kristoff St. John und seine Verlobte Kseniya Mikhaleva

Getty Images Kristoff St. John, Soap-Star

Ethan Miller / Getty Kristoff St. John mit seinen Töchtern Lola und Paris



