Ulrike Frank (50) gibt alles für Let's Dance! Auch die Schauspielerin zählt zu den diesjährigen Kandidaten der beliebten Tanzshow. Gemeinsam mit seinem Profi-Partner Robert Beitsch (27) versucht der Serien-Star sich bis ins Finale zu tanzen – um sich voll und ganz auf dieses Ziel konzentrieren zu können, bringt die hübsche Brünette jetzt ein krasses Opfer: Ulrike pausiert für "Let's Dance" bei GZSZ!

Das berichtete sie jetzt gegenüber Rtl.de. “Heute ist für eine ganze Weile mein letzter Drehtag bei GZSZ", erklärte die 50-Jährige am Mittwoch. "Ich mache hier eine kleine Pause – kleine Pause ist gut, drei Monate, für 'Let’s Dance'”, verriet Ulrike weiter. Deswegen habe sie ihren vorerst letzten Tag als ihre Rolle der Katrin Flemming am GZSZ-Set noch einmal in vollen Zügen genossen.

Bis Ende Mai wird Ulrike dank der bisherigen Dreharbeiten noch in der Vorabendsendung im TV zu sehen sein – danach werden ihre Fans drei Monate auf ihren Charakter verzichten müssen. Hättet ihr gedacht, dass sie für "Let's Dance" tatsächlich eine Unterbrechung einlegen würde? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Robert Beitsch und Ulrike Frank bei "Let's Dance" 2019

AEDT/WENN.com GZSZ-Star Ulrike Frank, 2018

P.Hoffmann/WENN.com Ulrike Frank und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2019

