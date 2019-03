Bei dieser Song-Auswahl könnte bei den Fans das Tanz-Fieber ausbrechen! Am Freitag wird es für die Promis und Profis bei Let's Dance richtig ernst: Während sich die Kandidaten und Tänzer in der vergangenen Woche in der Kennenlern-Show noch in Ruhe beschnuppern durften, steht am 22. März die erste offizielle Sendung an – mit dem allerersten Exit. Einen Tag vor dem großen Spektakel hat der Sender verlauten lassen, zu welchen Songs die Tanzpaare ihre Performances zum Besten geben werden!

Jeder Teilnehmer wird den Tanz aufs Parkett bringen, den er schon für das Kennenlernen einstudiert hatte. Die musikalische Untermalung war allerdings ein wohlbehütetes Geheimnis: bis jetzt! Wie RTL mitgeteilt hat, werden zum Beispiel Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38) bei einem Quickstepp zu "Freedom" von Pharrell Williams (45) ins Schwitzen kommen. Dieser flotte Standardtanz steht auch für Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (sie tanzen zu "Black Horse And The Cherry Tree" von KT Tunstall, 43) auf dem Programm.

Besonders Thomas Rath (52) ist es in den vergangenen Tagen schwer gefallen, nicht zu verraten, zu welcher Musik er tanzen darf. Schon seit Beginn der Proben schwärmt er von Kathrin Menzingers (30) Choreografie und dem dazugehörigen Song – nun ist die Katze aus dem Sack: Er und seine blonde Trainerin präsentieren einen Wiener Walzer zu "Merci, Chérie" von Udo Jürgens (✝80).

Hier alle Tänze und Songs im Überblick:

Barbara Becker und Massimo Sinató: Quickstep zu "Freedom" von Pharrell Williams

Ella Endlich und Valentin Lusin: Quickstep zu "Black Horse And The Cherry Tree" von KT Tunstall

Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov: Cha Cha Cha zu "WTF" von HUGEL feat. Amber van Day

Jan Hartmann (38) und Renata Lusin (31): Wiener Walzer zu "Breathe Easy" von Blue

Lukas Rieger (19) und Katja Kalugina (25): Salsa zu "Fireball" von Pitbull

Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Langsamer Walzer zu "True Colors" von Cyndi Lauper (65)

Özcan Cosar (37) und Marta Arndt (29) : Salsa zu "Baila Me" von Gipsy Kings

Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Cha Cha Cha zu "How Deep Is Your Love" von Calvin Harris (35) & Disciples

Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Salsa zu "Phänomenal" von Pietro Lombardi (26)

Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31): Cha Cha Cha zu "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston (✝48)

Pascal Hens (38) und Ekaterina Leonova (31): Wiener Walzer zu "Iris" von Goo Goo Dolls

Thomas Rath und Kathrin Menzinger: Wiener Walzer zu "Merci, Chérie" von Udo Jürgens

Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Quickstep zu "Good Morning" von Singin' In The Rain

Benjamin Piwko (38) und Isabel Edvardsson (36): Langsamer Walzer zu "Moon River" von Andy Williams

Getty Images Evelyn Burdecki, Nazan Eckes und Sabrina Mockenhaupt

Anzeige

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Thomas Rath bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Der "Let's Dance"-Cast 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de