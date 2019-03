Darüber dürfte sich Til Schweiger (55) bestimmt freuen! Der Regisseur musste harte Kritik einstecken, nachdem im November sein englischsprachiges Remake "Head Full of Honey" in den US-Kinos anlief. Die Amerikaner zerrissen den Film regelrecht. Ab Donnerstag läuft der Film nun auch in ganz Europa an – und mittlerweile auch Support aus Amerika! Denn eine US-Filmmacherin stimmt aktuelle eine richtige Lobeshymne auf die englischsprachige Verfilmung von "Honig im Kopf" an!

Keine Geringere als die begnadete Filmemacherin Susan Rockefeller überhäuft den Streifen mit positiven Kommentaren! Die Ehefrau von US-Milliardär David Rockefeller Jr. fand in ihrer Filmkritik im Entity Magazine überaus lobende Worte für das Werk des Deutschen. „'Head Full of Honey' zeigt, wie Musik heilen kann und Akzeptanz immer der Schlüssel ist", so die 60-Jährige. Außerdem lobt die US-Produzentin, wie in der Tragikomödie Humor verwendet werde, um die verheerende Auswirkung, die Alzheimer einer Familie abverlangt, auszudrücken.

Susan sei der Film auch persönlich sehr nahe gegangen. „Als ich den Film sah, wurde ich oft an meine eigenen Gefühle erinnert, als ich mit dem Tod meines Vaters konfrontiert war und an den Humor, den ich brauchte, um über den Verlust hinwegzukommen", offenbart die Milliardärs-Gattin in ihrer Rezension.

