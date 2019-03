Simone kämpft in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel darum, ihren Traum einer Modelkarriere wahr werden zu lassen! Bei ihren Mitstreiterinnen eckt sie jedoch mit ihren unüberlegten Aussagen immer mal wieder an und mausert sich mehr und mehr zur Außenseiterin. Jetzt verriet die 21-Jährige, dass ihr diese Situation nicht unbekannt ist: Die selbstbewusste Blondine hatte schon immer Schwierigkeiten damit, Freundschaften aufzubauen!

Im Gespräch mit Red offenbarte die ehemalige Leichtathletikerin, dass sie schon früher Erfahrungen mit Mobbing gemacht hat. "Also gerade in meiner Grundschul- und Realschulzeit war es nicht einfach für mich. Ich habe immer wieder versucht, neue Freundeskreise zu schließen: vom Sport, dann von der einen in die andere Klasse, dann von der AG." Sie habe ständig versucht neue Menschen kennenzulernen – das sei jedoch nie gut verlaufen.

Simi glaubt, den Grund für die ständigen Anfeindungen zu kennen: "Oft hatte das sicher mit Neid zu tun, weil ich ein normales junges Mädchen war, das dann auf einmal gute Leistungen erbracht hat." Missgunst könnte auch bei GNTM ein Grund dafür sein, warum sie keine Freunde findet: Nicht nur Heidi Klum (45) lobt sie stets in den höchsten Tönen, in der vergangenen Woche ergatterte Simone sogar den allerersten Job der diesjährigen Staffel.

Instagram / simii_kowalski Simone, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

