Der Weg zurück ins Dating-Leben gestaltet sich für Lena Dunham (32) alles andere als leicht. Die Schauspielerin überraschte ihre Fans im Dezember 2017 mit dieser Nachricht: Sie und ihr damaliger Partner Jack Antonoff (34), mit dem der TV-Star knapp sechs Jahre zusammen war, trennten sich. Mittlerweile hat sie das Liebes-Aus anscheinend gut verdaut – denn die "Girls"-Darstellerin trifft sich bereits wieder mit anderen Männern. Doch die bisherigen Dates waren mit einigen Problemchen behaftet!

Denn die 32-Jährige hat Schwierigkeiten dabei, die richtige Person zu finden. Bei ihren Treffen gehen ihr schon früh zu viele Gedanken durch den Kopf, wie sie in einem Artikel in der Vogue schrieb. Beim allerersten Date mit einem Mann, den sie übers Netz kennengelernt hatte, checkte sie bereits ab, ob der Kerl das Potenzial zum Partner fürs Leben hat: "Ich versuchte herauszufinden, ob ich mit ihm durch dick und dünn gehen konnte und ob er mein adoptiertes Kind mit Stärke und Anstand großziehen könnte." All diese Punkte trafen bei Date-Partner Jeremy nicht zu – nach dem zweiten Treffen sägte Lena ihn ab!

Doch traurig macht sie ihr Single-Leben überhaupt nicht – im Gegenteil, wie sie erst vor Kurzem auf Instagram offenbart hat: "Mit 32: Wiege ich so viel wie noch nie. Liebe ich so viel wie noch nie. Lese und schreibe und lache ich so viel wie noch nie. Und ich bin so glücklich wie noch nie."

