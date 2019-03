So fand Theresia Fischer ihre Liebe! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin macht sich in der aktuellen Staffel durch ihre offene Art bemerkbar. So erzählte sie auch, dass ihr Freund Thomas Behrend fast 28 Jahre älter ist als sie. Der Altersunterschied scheint für die beiden Turteltauben kein Problem zu sein. Doch wie haben sich das Nachwuchs-Model und ihr Schatz denn eigentlich kennengelernt?

Thomas erzählt im Interview mit Promiflash von ihrem Kennenlernen übers Internet: "Das war ein bisschen kurios, weil sie eigentlich gar nicht in mein Altersschema so hineinpasst", gesteht er. Aber die anfänglichen Konversationen seien so nett gewesen, dass sie sich über mehrere Tage zogen. Im Anschluss habe das Pärchen angefangen, jeden Tag für zwei Stunden zu telefonieren. "Das war einfach eine ganz ganz tolle Zeit, weil ich mir damals nie hätte vorstellen können, dass ich mit einem Menschen, der so viel jünger ist, auf eine Ebene kommen kann, wo man sich so toll versteht", schildert Thomas.

Obwohl die beiden mega happy zu sein scheinen, finden nicht alle die Beziehung so toll: Theresias Eltern kamen von Anfang an nicht mit dem deutlich älteren Thomas an der Seite ihrer Tochter zurecht. "Sie waren einfach überfordert, sind es bis heute noch in diesem Punkt, was ich sehr, sehr schade finde", erklärt die Blondine.

