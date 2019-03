Sie sind wie eine große Familie! Die Stars von The Big Bang Theory sind seit Drehbeginn der Serie vor ganzen zwölf Jahren ein Herz und eine Seele und haben auch abseits der Kamera immer eine Menge Spaß miteinander. Big-Bang-Urgestein, Jim Parsons (45), feiert an diesem Sonntag seinen 46. Geburtstag. Doch schon jetzt gab es von Co-Star Mayim Bialik (43) rührende Glückwünsche.

Zwar ist der Geburtstag des Sheldon-Darstellers erst Ende dieser Woche, doch am Set gab es bereits eine kleine, vorverlegte Geburtstags-Sause mit Kerzen und Kuchen. Mayim postete ein paar Ausschnitte der Feierlichkeiten auf ihrem Instagram-Account und schrieb unter die Fotos: "Herzlichen vorgezogenen Glückwunsch an den Mann, den ich vor zehn Jahren beim Casting nachspielen sollte – die Audition veränderte mein Leben. Jim, es macht so viel Spaß mit dir zu arbeiten und befreundet zu sein. Dein Erfolg inspiriert mich so sehr wie dein großes Herz."

Auch Kaley Cuoco (33), die die blonde Penny in der Serie spielt, veröffentlichte ein süßes Foto mit dem Schauspieler und kommentierte: "Du bringst mich seit zwölf Jahren so zum Lachen, dass es weh tut, und ich werde es vermissen, dein Gesicht nicht mehr jede Woche zu sehen, mein Freund."

Instagram / missmayim Jim Parsons am Set von "The Big Bang Theory"

Getty Images Jim Parsons im Januar 2019 in Kalifornien

Instagram / kaleycuoco Jim Parsons und Kaley Cuoco

