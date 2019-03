Was für süße Neuigkeiten! Greta Gerwig (35) und ihr Freund, der Regisseur Noah Baumbach (49), lernten sich vor neun Jahren am Set des Films "Greenberg" kennen – und lieben. Bislang hielt das Paar seine Beziehung eher aus der Öffentlichkeit heraus. Doch diese erfreuliche Nachricht wollten sie wohl einfach nicht für sich behalten: Die beiden sind am vergangenen Mittwoch Eltern eines Jungen geworden.

Die süßen Baby-News bestätigte jetzt unter anderem Daily Mail. Für die Schauspielerin ist es das erste Kind, der 49-Jährige brachte bereits einen neunjährigen Sohn aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung. Wie E!News berichtete, genossen die zwei bereits ihren ersten gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Sohnemann in Manhattan.

Obwohl die frischgebackenen Eltern in der Öffentlichkeit nie groß über ihre Liebe sprachen, erklärte die 35-Jährige in einem Interview mit The Globe aus dem Jahr 2013: "Wir sprechen nie spezifisch darüber, wie es funktioniert." Aber dass es zu funktionieren scheint, bestätigte auch der Neu-Papa im selben Gespräch: "Greta ist eine der lustigsten Menschen, die ich je als Schauspieler und als Person getroffen habe."

Getty Images Greta Gerwig und Noah Baumbach in New York, 2017

Getty Images Greta Gerwig und Noah Baumbach im August 2015 in New York

Getty Images Greta Gerwig und Noah Baumbach im März 2018 in Kalifornien

