Sind Capital Bra (24) und Dieter Bohlen (65) jetzt Kumpels? Noch vor Kurzem lieferten sich die Musiker einen kuriosen Schlagabtausch. Der Grund: Poptitan Dieter hatte in einem Interview behauptet, dass der Berliner zwar viel über teure Uhren und Autos rappe, in Wahrheit aber in ganz bescheidenen Verhältnissen lebe. Das konnte Capi natürlich nicht auf sich sitzen lassen und konterte im Netz. Mittlerweile hat der 24-Jährige das Kriegsbeil aber wieder begraben – als Zeichen der Versöhnung coverte er zuletzt sogar den Modern Talking-Hit "Cheri Cheri Lady". Dieter scheint die Nummer nun sogar so gut gefallen zu haben, dass er Capi kurzerhand persönlich besuchte!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der 65-Jährige nun ein Video, in dem zu sehen ist, wie die beiden gemeinsam in der Wohnung des Rappers auf der Couch abhängen. "Ich habe jetzt eine neue Geschichte und zwar: Dieter trifft die größten Stars der Welt", verkündete der DSDS-Juror mit einem breiten Lächeln. Doch wie kam es zu dem überraschenden Hauptstadtbesuch des Niedersachsen? Wie Dieter erklärte, sei er tatsächlich nur nach Berlin gefahren, um mit seinem neuen Kumpel Capi die Neuauflage von "Cheri Cheri Lady" zu feiern. "Ich finde wirklich, dass er es mega mega mega mega gemacht hat. Er hat das so geil hingekriegt", freute er sich über Capis Cover-Version.

Der Produzent träumt nun offenbar schon von einer gemeinsamen Nummer mit Capital Bra. Dieter ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass der Song zu einem Sommerhit werden könnte. Der Rapper scheint sich des Chart-Potenzials seines Cover-Songs ebenfalls sicher zu sein: "Ein übertriebener Song. Wir werden rasieren. Alles", so der Deutsch-Rapper.

Getty Images Dieter Bohlen 2018

Instagram / dieterbohlen Capital Bra und Dieter Bohlen im März 2019

AEDT/WENN.com Rapper Capital Bra auf dem Kiss Cup 2018 in Berlin

