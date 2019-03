Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Für Katie Price (40) ist dies aber wohl mehr als bloß ein leeres Sprichwort! Denn bereits zum dritten Mal in diesem Jahr musste die Skandalnudel in den vergangenen Tagen vor Gericht antraben. Der Grund für die erneute Vorladung: Katie soll sich in verbalen Auseinandersetzungen gehörig im Ton vergriffen haben – und zwar vor einer Grundschule!

Wie das britische Nachrichtenportal Daily Mirror berichtet, wurde Katie in den vergangenen Tagen – auf Initiative der Polizei in Sussex – zu einer richterlichen Anhörung zitiert. Vorgeworfen wurde der 40-Jährigen angeblich verbales Fehlverhalten, welches sie im September 2018 vor einer Grundschule in West Sussex an den Tag gelegt haben soll. Wie die Bezirksrichterin gegenüber dem Nachrichtenportal verriet, musste der Termin aus "Mangel an Respekt" seitens der Vorgeladenen schließlich abgebrochen und vertagt werden.

Bereits im Januar und Februar dieses Jahres musste sich Katie vor Gericht verantworten. Damals wurden ihr verschiedene Verstöße im Straßenverkehr angelastet. Auch wenn sie sich offenbar ab und an vor Schulen herumtreibt: Eine Musterschülerin ist Katie mit diesem Strafregister wohl eher nicht!

Getty Images Katie Price, britischer TV-Star

Anzeige

Getty Images Katie Price im Januar 2018 in London

Anzeige

Getty Images Katie Price im Oktober 2016 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de