Die siebte Folge von Germany's next Topmodel schockte alle! Zum ersten Mal in 14 Staffeln der Castingshow kam es zu körperlicher Gewalt: Jasmin soll ihre Konkurrentin Lena so heftig geohrfeigt haben, dass Blut floss. Die Zuschauer sind entsetzt – die Mädels am Set erst recht. Auch von einer Promi-Lady bekommt Jasmin heftige Worte zu hören: Fata Hasanović (24) glaubt sogar, dass die 18-Jährige ein seelisches Leiden hat!

Die ehemalige GNTM-Kandidatin verfolgt momentan jede Episode der Sendung und erzählt im Interview mit Gala: "Ohrfeigen und Co. gehen wirklich gar nicht. Also, ganz egal, wie dein Gegenüber sich verhält, jemanden zu schlagen oder generell handgreiflich zu werden, geht überhaupt nicht!" In ihrer Stellungnahme geht sie noch weiter: "Ich überlege sogar, ob sie ein psychisches Problem hat, das man ernst nehmen sollte. Denn ihr Verhalten ist ja echt nicht mehr zu erklären."

Doch könnte es nicht auch sein, dass die Schnitt-Technik eine übertrieben dramatische Wirkung der Szenerie inszeniert hat? "Ja, es wird auch viel zusammengeschnitten und viele reden sich im Nachhinein raus, dass sie lediglich schlecht dargestellt wurden", sagt Fata. Aber in Jasmins Fall glaube sie, dass sie tatsächlich "so unmöglich" sei wie im TV.

Jasmin "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Jasmin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

Instagram / dominicancoco_ Jasmin Cadete, GNTM-Kandidatin 2019

