Blackout bei den Proben? Heute Abend tanzen die 14 Promis zum ersten Mal mit ihren Tanzpartnern zusammen auf dem Let's Dance-Parkett. Seit der Kennenlern-Show hatten die Paare nur wenig Zeit zum Trainieren – und genau das machte jetzt Evelyn Burdecki (30) zu schaffen. Zusammen mit ihrem Coach Evgeny Vinokurov durchlief sie Donnerstagabend die Generalprobe und da passierte es: Evelyn hat auf einmal sämtliche Tanzschritte vergessen!

Das verriet sie erst kürzlich ihren Fans in ihrer Instagram-Story. "Heute war ein sehr, sehr anstrengender Tag und manchmal passieren Sachen, womit du eigentlich niemals rechnen würdest, weil du denkst, dass du es kannst und auf einmal fällt alles runter", gab die 30-Jährige vielsagend bekannt. Im Training habe bisher alles immer fast reibungslos geklappt, doch die amtierende Dschungelkönigin sei sich bei ein paar Dingen noch unsicher: "Auf einmal kommst du komplett durcheinander, deswegen bin ich total gespannt, was passieren wird."

Evelyn sei dennoch zuversichtlich, dass am heutigen Abend alles glatt verlaufen werde und sie ihre zwei linken Füße unter Kontrolle bekomme. Immerhin hat sie mit Evgeny auch einen erfahrenden Profi an ihrer Seite, den sie mal mehr und mal weniger lieb hat. "Gestern war Trainingstag vier. Und ich habe den lieben Evgeny ja noch so lieb. Er ist gar nicht streng, nein, der Evgeny ist gar nicht streng", schrieb sie belustigt zu einem Insta-Bild von sich und ihrem Tanzpartner.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov beim "Let's Dance"-Training

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki beim "Let's Dance"-Training im März 2019

