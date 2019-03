Erst vergangenen Dezember erfüllte sich Saskia Atzerodt (27) einen lange gehegten Traum! Das einstige Bachelor-Babe, das mitunter durch seine TV-Auftritte bei Das Sommerhaus der Stars und Bachelor in Paradise Berühmtheit erlangte, litt unter Lipödemen – einer Fettverteilungsstörung, die sich an ihren Beinen bemerkbar machte. Um den Leidensdruck zu lindern, legte sich die Blondine unters Messer. Doch damit nicht genug: Nach dem Eingriff schmiedet Saskia bereits Pläne für die Behebung einer weiteren Körper-Baustelle. Nach den "Elefantenbeinen" will sich Saskia auch von ihren "Winkearmen" verabschieden!

"Ich freue mich schon total auf den Sommer. Dann kann ich wieder Bikini tragen, ohne gleich Komplexe zu bekommen", freut sich die 27-Jährige gegenüber RTL. Einhundertprozentig zufrieden ist Saskia aber dennoch nicht. "Ich leide sehr unter meinen Armen, weil die ganzen Muskeln von einer Fettschicht umgeben sind, die da nicht hingehört. Deswegen möchte ich sie jetzt ebenfalls operieren lassen, um mich endlich wieder komplett wohl in meiner Haut zu fühlen", gibt sie offen zu. Die OP sei bereits für kommenden Mai angesetzt.

Auf ihr Äußeres legt Saskia einen besonders hohen Wert. "Wenn man, wie ich, in der Öffentlichkeit steht, ist der psychische Druck und die psychische Belastung noch etwas höher. Alle wollen und erwarten ein perfektes Erscheinungsbild", gesteht sie. Aus diesem Grund wolle sie alles dafür tun, dass sie sich selbst wieder im Spiegel anschauen kann.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, TV-Bekanntheit

Anzeige

WENN.com Saskia Atzerodt, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / Saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de