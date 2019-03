Jetzt wird es so richtig spannend bei Let's Dance! Vergangene Woche erfuhren die 14 Promikandidaten bei der großen Kennenlern-Show endlich, mit welchem Profitänzer sie in Zukunft über das Parkett wirbeln. In Gruppentänzen stellten sie außerdem schon einmal ihr Rhythmusgefühl unter Beweis. Heute treten die Stars nun zum ersten Mal gegeneinander an und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Welchem Nachwuchstänzer die Zuschauer wohl am meisten die Daumen drücken?

Völlig entspannt kann Benjamin Piwko (38) in die bevorstehende "Let's Dance"-Show starten. Er konnte nicht nur die Jury mit seinem Wiener Walzer begeistern, sondern mauserte sich auch zum unangefochtenen Publikumsliebling. Daher sicherte sich der gehörlose Schauspieler die Wildcard und kann am Abend nicht rausfliegen. Dicht auf den Fersen war ihm vergangene Woche Thomas Rath (52): Mit 20 Punkten räumte der Designer die höchste Jurywertung des Auftaktspektakels ab. Ob die beiden Männer ihre Favoritenrolle auch weiterhin verteidigen können?

In der Gunst der Promiflash-Leser lag bisher jedoch eine weibliche Kandidatin ganz weit vorne: Mit mehr als 25,5 Prozent konnte sich Evelyn Burdecki (30) in einer Umfrage vor dem Staffelstart deutlich von ihren Konkurrenten absetzen. Ob die Sympathien weiterhin so klar verteilt sind? Stimmt im Voting darüber ab, wer aktuell euer "Let's Dance"-Favorit ist!

TVNOW / Stefan Gregorowius Moderator Daniel Hartwich mit den "Let's Dance"-Kandidaten Thomas Rath, Benjamin Piwko & Pascal Hens

TVNOW / Gregorowius Sabrina Mockenhaupt, Evelyn Burdecki und Nazan Eckes bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Kerstin Ott und Jan Hartmann bei "Let's Dance" 2019

TVNOW / Gregorowius Ella Endlich, Barbara Becker und Ulrike Frank bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Lukas Rieger, Özcan Cosar und Oliver Pocher bei "Let's Dance"



