Dieser Abgang war bei Germany's next Topmodel unausweichlich: Nachdem Kandidatin Jasmin ihrer Konkurrentin Lena in der vergangenen Folge ins Gesicht geschlagen hatte, gab ihr Heidi Klum (45) den Laufpass – sogar mit Moralpredigt! Die verletzte Lena hat sich von dem Angriff schon wieder etwas erholt, dennoch herrschte auch einen Tag nach dem Vorfall noch Betroffenheit in der Mädelsvilla. In einer Sache sind sich alle Modelanwärterinnen einig: Sie sind einfach nur froh, dass Jasmin weg ist!

Einen Tag nach dem Schockmoment fragte ProSieben bei den Mädchen nach, was sie davon halten, dass Jasmin gehen musste. Es herrscht vor allem ein Gefühl vor: Erleichterung. "Wir sind alle ziemlich froh, dass Jasmin jetzt weg ist, das gebe ich ganz ehrlich zu. Durch diese Situation gestern sind wir alle noch einmal viel näher zusammengekommen. Wir waren immer ein harmonisches Team und jetzt sind wir einfach noch harmonievoller", erklärte Lena. Ihre Kollegin Alicija glaubt ebenfalls, dass Jasmins Abgang dem Team guttun wird: "Dass jetzt dieser Unruhepol weg ist, das ist natürlich für uns als Gruppe besser, weil wir einfach nicht mehr diesen Stress haben."

Die heftige Situation habe den Girls aber vor allem eines gezeigt: Wie nah sie sich eigentlich alle mittlerweile stehen! "Was passiert ist, schweißt zusammen. Wir sind füreinander da. Wir nehmen uns so, wie wir sind", berichtete Melissa. Und auch für Sarah hatte die Auseinandersetzung etwas Gutes: "Das hat uns gezeigt, wie viel wir mittlerweile einander bedeuten, wie sehr wir uns aufeinander verlassen können." Die einzige Person, die nicht heile aus der Geschichte herauskommen wird, ist Cäcilicas Meinung nach die Täterin Jasmin selbst. "Jasmin hat sich damit auf jeden Fall ein richtiges Eigentor geschossen. Ich weiß nicht, ob es für sie in dem Business hier so gut laufen wird", stellte die Brünette klar.

Instagram / lenalswk Lena, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / melisslana Melissa, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

