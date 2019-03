Herzogin Meghan (37) trifft letzte Vorbereitungen für ihre zweite Baby-Party! Schon in wenigen Wochen sollen die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (34) ihren ersten Nachwuchs begrüßen dürfen. Die einstige Suits-Darstellerin ist sogar schon in offizieller Mutter-Pause – doch das hält die Brünette nicht davon ab, nach ihrer opulenten Baby-Shower in New York eine weitere Feier für ihr ungeborenes Kind zu planen. Doch welche Gäste dürfen sich über eine Einladung freuen?

Schon vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Meghan sich bei ihrer zweiten Party endlich mal wieder über einen Besuch ihrer Mutter Doria Ragland freuen darf. Das Newsportal Hello berichtet jetzt, dass auch ihre Schwägerin Herzogin Kate (37) eingeladen sei – trotz der angeblich anherrschenden Streitigkeiten. Ihr bester Freund Markus Anderson und BFF Amal Clooney (41) stehen laut der Webseite ebenfalls auf der Gästeliste. Die schöne Frau von George Clooney (57) war bereits bei den Feierlichkeiten in New York anwesend. Zudem soll endlich auch Bald-Papa Prinz Harry bei der nächsten Fete auf sein erstes Kind anstoßen dürfen.

Im Gegensatz zur Party im Big Apple soll dieses Mal auch Meghans Freundin Priyanka Chopra (36) mitfeiern: Der Bollywood-Star war im Februar nicht dabei gewesen – angeblich, weil die beiden Frauen sich verkracht hatten. Das wurde jedoch anschließend dementiert.

Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland

Anzeige

Getty Images Amal Clooney am 15. März in Edinburgh

Anzeige

Instagram / meghanmarkle Priyanka Chopra und Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de