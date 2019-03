Herzlichen Glückwunsch! Prinzessin Eugenie (29) feiert heute ihren 29. Geburtstag! Zu diesem Anlass gratulieren ihr natürlich auch ihre Eltern Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (59). Doch der stolze Papa nimmt den Ehrentag seines jüngsten Kindes zum Anlass, um ihm öffentlich einen ganz besonderen Gruß zu senden. Der Royal gratuliert seiner kleinen Tochter in den sozialen Medien mit einem süßen Post!

Auf seinem Instagram-Kanal richtet Prinz Andrew folgende Worte an seine Tochter: "Ich wünsche Prinzessin Eugenie einen schönen Geburtstag." Dazu postete der 58-Jährige eine Collage aus vier süßen Familienfotos, die Prinzessin Eugenies Lebensweg von ihrer Geburt bis in die Gegenwart nachzeichnen. Auf dem ersten Bild liegt die kleine Prinzessin noch in den Armen ihrer Mutter – auf dem letzten ist sie am Tag ihrer Hochzeit zu sehen.

Im Oktober vergangenen Jahres haben sich Prinzessin Eugenie und ihr Verlobter Jack Brooksbank (33) auf Schloss Windsor das Ja-Wort gegeben. Prinz Andrew führte seine Tochter damals zum Altar. Wie findet ihr es, dass er seiner Tochter via Instagram gratuliert? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie im März 2019 in London

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Vater Prinz Andrew im Oktober 2018

