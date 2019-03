Gute Zeiten bei Justin (25) und Hailey Bieber (22)! In den vergangenen Monaten machte das Paar eine schwere Zeit durch. Anfang März wollten sich die beiden kirchlich das Jawort geben, doch weil Justin seit einiger Zeit wieder mit Angstzuständen und schweren Depressionen zu kämpfen hat, wurde die Hochzeit zunächst verschoben. Ein unschöner Zustand, der die Ehe des Paares stark belastete. Doch nun scheint bei Biebs und seiner Liebsten wieder alles in Ordnung zu sein, denn auf neuen Bildern wirken sie happy wie selten!

Der Sänger und das Model wurden beim Verlassen einer Kirche in Hollywood zusammen gesichtet – und dabei strahlten sie bis über beide Ohren. In den letzten Wochen sah das noch anders aus. Justin und Hailey wirkten unglücklich, sogar über eine Trennung des Paares wurde spekuliert. Ein Insider hat dem Portal Us Weekly nun jedoch verraten: "Hailey wird Justin nicht verlassen und er wird auch sie nicht verlassen. Sie steht ihm die ganze Zeit unterstützend zur Seite."

Justins gesundheitliche Probleme haben demnach nichts mit Hailey zu tun. Er sei froh, mit ihr verheiratet zu sein. Dennoch hat sich das Paar entschieden, die Hochzeit zu verschieben, bis es Justin wieder besser geht. "Sie werden warten, bis er sich stabilisiert hat", so die Quelle. Der Sänger lässt sich derzeit gegen seine Ängste und Depressionen behandeln. Er ist fest entschlossen, diese zu besiegen.

