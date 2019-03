Fast zwei Jahre waren sie ein Paar, dann kam das Liebes-Aus: Seit Oktober 2018 gehen Rita Ora (28) und Andrew Watt (28) getrennte Wege. Nach einer kurzen Liaison der Sängerin und des Spider-Man-Stars Andrew Garfield soll nun schon wieder alles anders sein. Einem Liebes-Comeback des einstigen Musiker-Paares steht demnach nichts mehr im Wege – mal abgesehen von den Gründen, die schon damals zur Trennung geführt hatten!

"Rita und Andrew haben sich damals getrennt, weil sie zu beschäftigt waren, doch jetzt haben sie begriffen, dass sie wollen, dass es funktioniert", erzählt ein Insider bei The Sun. "Dieses Jahr haben sie ihre Verbindung wieder aufgenommen und versuchen, Zeit füreinander zu finden, wann immer es möglich ist." Ob das allerdings einfacher wird als noch vor einem halben Jahr, bleibt offen: Rita hatte Anfang März ihre "Phoenix World Tour" gestartet, die erst Ende Mai in Schottland endet. Andrew zählt derzeit zu den gefragtesten Pop-Produzenten der Welt. Viel Zeit bleibt da womöglich nicht.

Der Vertraute des ehemaligen Paares betont jedoch, die beiden seien sich heute bewusster denn je, was sie aneinander haben. "Sie wissen, dass das, was sie haben, echt ist", formuliert die Quelle. Gerade Ritas Dates mit Andrew hätten ihre frühere Beziehung wieder in die richtige Perspektive gerückt. Zumal der Insider auch über diese Zeit weiß: "Sie und Andrew sind immer gute Freunde geblieben."

ActionPress Rita Ora und Andrew Watt, 2018

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Anzeige

MEGA Andrew Watt und Rita Ora in Miami, Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de