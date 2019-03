Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) haben sich eine kleine Belohnung wirklich verdient! Nachdem in der großen Let's Dance-Kennenlern-Show vergangene Woche die Pärchen auserkoren wurden, ging es am Freitag richtig los! Jan Hartmann (38) musste nach der ersten Sendung etwas überraschend die Koffer packen. Davon waren die Sängerin und ihr aus Russland stammender Profi-Partner weit entfernt: Sie sahnten mit 25 Punkten die Höchstpunktzahl des Abends ab. Im Promiflash-Interview verraten die beiden nun, wie sie diesen Erfolg feiern!

Nach ihrem erfolgreichen Quickstep heimsten Ella und Valentin mächtig Lob von der Jury ein. Selbst der sonst so kritische Joachim Llambi (54) zeigte sich begeistert: "Es war sexy, raffiniert, fraulich. Damit hast du die Latte heute Abend hoch gelegt!" So viel Lob muss natürlich auch gebührend gefeiert werden! "Wir werden beide mit einem Bierchen in der Hand auf der Tanzfläche stehen – so wird das aussehen. Heute darf man kurz ein bisschen entspannen", gesteht die Sängerin lachend gegenüber Promiflash. Ihr Tanzpartner nickt und pflichtet ihr bei: "Genau! Aber nur heute! Am Sonntag geht ja das Training wieder los."

Insgesamt 14 Stars und Sternchen schwangen in der ersten Folge der zwölften Staffel das Tanzbein. Quickstep, Wiener Walzer, Salsa oder Cha-Cha-Cha standen dieses Mal auf dem Programm. Neben Ella sorgte vor allem Oliver Pocher (41) mit seiner witzigen Pietro Lombardi-Parodie für ein Highlight bei den Zuschauern.

Instagram / ella.endlich.official Valentin Lusin und Ella Endlich beim Training

Anzeige

Action Press / Thomas Burg Ella Endlich und Valentin Lusin im März 2019

Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de