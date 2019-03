Auf dem Höhepunkt seines Ruhms bei Game of Thrones war Kit Harington (32) kurzzeitig ganz unten. Nach dem epischen Finale der fünften Staffel und dem kurzen Tod seines Serien-Charakters Jon Schnee unterzog sich der Schauspieler einer intensiven Prüfung. Er hatte mit seinem Selbstvertrauen zu kämpfen und stellte sogar seine schauspielerischen Fähigkeiten infrage. Ein enormer Druck habe auf dem 32-Jährigen gelastet, der schließlich in einer Therapie endete!

"Es war keine sehr gute Zeit in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, ich sollte der glücklichste Mensch der Welt sein, dabei fühlte ich mich sehr verletzlich. Ich hatte dort in meinem Leben eine wackelige Zeit – wie ich glaube, viele Leute in ihren Zwanzigern", gab Kit gegenüber Variety zu. "Zu dieser Zeit begann ich eine Therapie und sprach mit vielen Leuten. Ich hatte mich sehr unsicher gefühlt und sprach mit niemandem. Ich sollte sehr dankbar sein, war aber unglaublich besorgt, ob ich überhaupt etwas kann", so der Serienheld weiter. "Wenn ich auf die Gesamtheit von 'Game of Thrones' zurückblicke, gibt es 70 Prozent der Szenen, mit denen ich nie zufrieden sein werde", sagte er. Mittlerweile habe er sich damit allerdings abgefunden.

Vor Kurzem hatte Kit noch erklärt, dass die Show sein komplettes Leben zum Positiven verändert habe. Die Fantasy-Serie brachte ihm nicht nur beruflichen Erfolg, er lernte auch seine heutige Ehefrau Rose Leslie (32) während der Dreharbeiten kennen.

SIPA PRESS / Action Press Kit Harington beim Giffoni Film Festival 2017

Anzeige

Getty Images Kit Harington in London im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei einer "Game of Thrones"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de