Lebt Honey Boo Boo (13) vielleicht bald bei ihrem Vater? Die kleine Alana Thompson wurde als Honey Boo Boo mit ihren frechen Sprüchen berühmt. Die damals Siebenjährige bekam 2012 sogar eine Reality-Show, die ihr alltägliches Leben mit ihrer Familie für zwei Jahre zeigte. Ihre Mutter, Mama June, kommt jetzt wieder in die Schlagzeilen: Sie wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet. Kann sie nach der Festnahme das Sorgerecht für ihre Tochter verlieren?

Am 13. März wurden Mama June und ihr neuer Freund Geno Doak an einer Tankstelle in Alabama wegen Besitzes von Crack und Drogen-Utensilien verhaftet. Honey Boo Boos Dad, Mike Thompson, sei nun besorgt um das Wohl seiner Tochter. Ein Insider erklärte Hollywood Life: "Alanas Vater, Mike 'Sugar Bear' Thompson, ist sauer auf Mama June, dass sie schon wieder in Schwierigkeiten kam und verhaftet wurde." Er liebe und vermisse sein Mädchen und wolle den Vorfall nun nutzen, um für das alleinige Sorgerecht für seine 13-jährige Tochter zu kämpfen.

Jonathan V. Dunn, ein Anwalt aus Junes Heimatstaat Georgia, erklärte ebenfalls gegenüber dem Onlineportal, die Verhaftung hätte durchaus Einfluss bei einem Sorgerechtsstreit. Drogenkonsum sei laut US-Rechtssystem kein Kavaliersdelikt und würde definitiv bei Entscheidungen für das Wohlergehen von minderjährigen Kindern mit einbezogen und beeinflussten diese oft. Andere Faktoren wie Familiengefüge, Kontinuität des Lebens oder die Geschwister seien aber ebenfalls von Bedeutung.

MEGA Mugshot von June Shannon

Anzeige

Instagram / mamajune Honey Boo Boo, TV-Sternchen

Anzeige

Supplied by WENN.com Honey Boo Boo und Mama June im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de