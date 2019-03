Sie bekam einen Antrag der etwas anderen Art! Erst im Februar vergangenen Jahres hatten sich Amy Schumer (37) und Chris Fischer das Jawort gegeben. Nach nur drei Monaten Liebe soll der Koch um die Hand der Komikerin angehalten haben – und das nicht gerade romantisch. Die Amerikanerin plauderte mal wieder aus dem Beziehungsnähkästchen und verriet: Nach der Ringübergabe schlief sie einfach weiter!

In dem Netflix-Special Amy Schumer Growing nahm die Blondine kein Blatt vor den Mund, als es um die Verlobung ging. "Der Antrag war schlecht. Er hat mir am Morgen einen Antrag gemacht. Das ist wie, wenn sich Leute in einem Pflegeheim verlieben. Nicht wie bei Sonnenaufgang – ich habe geschlafen", erinnerte sich die 37-Jährige. Sie schlafe wie ein Baby "im Mutterleib": mit Ohrstöpseln und Augenmaske. "Und er hat die Ringbox quasi nach mir geworfen und sagte nur: 'Ich habe was für dich'", erzählte Amy. Als sie die Box geöffnet habe, habe Chris gefragt: "Soll ich auf die Knie gehen?" Nach einer kurzen Bedenkzeit habe sie sich dagegen entschieden – und habe einfach weitergeschlafen.

In der Show offenbarte Amy auch, dass ihr Mann unter einer Form von Autismus leide. "Bei meinem Mann wurde das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Er hat eine Autismus-Spektrum-Störung und es gab schon früh Zeichen dafür", erklärte die werdende Mutter.

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer, 2018

Anzeige

Getty Images Amy Schumer, Komikerin

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Ehemann Chris Fischer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de