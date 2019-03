Die Harry Potter-Fans rasten aus! Nach dem Mega-Erfolg des Musicals "Harry Potter and the Cursed Child", das 2016 im Londoner Palace Theatre uraufgeführt wurde, kommt das Stück nun auch nach Deutschland. Die Show stammt aus der Feder der supererfolgreichen Autorin J.K. Rowling (53) und lockt etliche Bewunderer der berühmten Zauberwelt in die Theater. An die Tickets für die Vorstellungen im Jahr 2020 heranzukommen, erwies sich nun allerdings als noch schwerer als gedacht: Der Andrang auf die Karten für "Harry Potter und das verwunschene Kind" ließ die Verkaufs-Server abstürzen!

Der Vorverkauf für das fünfstündige Musical startete am vergangenen Donnerstagmorgen und war nur für zuvor angemeldete Käufer zugänglich. Diese legten das Ticket-System allerdings schon nach kürzester Zeit lahm – stundenlang ging nichts mehr. "Aufgrund hoher Nachfrage war heute Vormittag der Ticket-Buchungsshop für den exklusiven Vorverkauf überlastet", hieß es in einem offiziellen Statement in der Hamburger Morgenpost. Im Netz machte sich daraufhin jede Menge Unmut seitens wütender und ungeduldiger User breit. Mittlerweile habe man den Fehler aber behoben und bereits etliche Karten für das magische Spektakel verkauft.

Die Deutschlandpremiere im Hamburger Mehr!-Theater findet am 15. März 2020 statt. Die günstigsten Plätze beginnen bei circa 90 Euro – wer ganz vorne sitzen möchte, muss teilweise bis zu 300 Euro hinlegen. Ausverkauft ist bisher noch keine Vorstellung. In "Harry Potter und das verwunschene Kind" wird die Geschichte von Harry Potters sowie Ron Weasleys und Hermine Grangers Kindern erzählt. Werdet ihr euch die Show ansehen? Stimmt ab!

ANTHONY WALLACE / Getty Images Exemplare von "Harry Potter und das verwunschene Kind"

Rob Stothard/Getty Images J.K. Rowling bei der Musicalpremiere von "Harry Potter and the Cursed Child" in London

Rex Features LTD. / ActionPress Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

