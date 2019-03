Stephanie Schmitz (24) hat kein Problem mit ihrer OP-Vergangenheit! Schon in der ersten deutschen Staffel von Love Island gab die Rheinländerin offen zu, dass nicht alles an ihr echt ist: Neben ihren damals frisch vergrößerten Brüsten erklärte sie, dass auch ihre Nase und die Lippen das Werk eines Beauty-Docs seien. Jetzt präsentiert Stephie erstmals ein Bild, das sie vor ihrer Nasen-Korrektur zeigt – mit einer Nachricht für ihre Follower!

Ein schüchternes Lächeln, dunklere Haare und ein deutlich breiteres Riechorgan – auf dem älteren Schnappschuss, den Stephie auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte, ist die Blondine wirklich kaum wiederzuerkennen. Gegenüber Promiflash erklärt die 24-Jährige nun, warum sie die Aufnahme ohne Scheu postete: "Ich mache einfach kein Tabu aus meinen Schönheits-OPs. Ich will offen damit umgehen und meine Community nicht anlügen. Ich stehe dazu!" Die gelernte Krankenschwester möchte ein Zeichen setzen und ihren Fans klarmachen, dass Eingriffe wie ihre heutzutage kein Tabuthema mehr seien.

Die Bewunderer der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin schätzen genau diese Ehrlichkeit an ihr – und das in Scharen: 180.000 Profile folgen Stephie auf Instagram und bekommen tägliche Einblicke in ihr Privat- und Arbeitsleben mit ihrem "Schatzi" und TV-Kollegen Julian Evangelos (26).

Promiflash Stephanie Schmitz vor ihrer Nasenkorrektur

Anzeige

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, TV-Star

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de