Eine heiße Massage von der ehemaligen Affäre? Mit dieser heiklen Situation wurde die vergebene Temptation Island-Kandidatin Ziania Rubi in der vergangenen Folge des Flirt-Formats konfrontiert. Vor ihrer aktuellen Beziehung hatte sie nämlich noch eine Affäre mit ihrem ledigen Insel-Kollegen Alex Storm – die beiden sind sich sogar noch einmal nähergekommen, nachdem sie längst beschlossen hatten, nur noch Freunde sein zu wollen. Dieser Teil ihrer Vergangenheit holte die hübsche Fernsehbekanntheit nun wieder ein: Ausgerechnet Zianas Ex wurde jetzt in die Sendung eingeschleust – Promiflash-Leser finden das alles andere als fair!

Im Rahmen einer Umfrage äußerten sich insgesamt 635 Leser zu der pikanten Dreiecksbeziehung auf der Insel. Davon erklärten stolze 385 Stimmen (61,6 Prozent), dass sie die Masche des Senders überhaupt nicht in Ordnung finden – sie würden an Zianias Stelle regelrecht durchdrehen! Nur 240 Fans fanden den Streich von RTL gar nicht mal so schlecht: Die Tatsache, dass der durchtrainierte Alex noch immer Interesse an seiner einstigen Bettgenossin bekundet, verspricht in ihren Augen sehr unterhaltsam zu werden.

Ob Zianias Freund Fabian Nickel das wohl auch so sieht? Das Model weiß bisher nämlich noch nichts davon, dass sich seine Liebste und ihr ehemaliger Lover wieder so nahegekommen sind. Wenn das mal keine interessante Video-Show am Lagerfeuer wird!

Alle Folgen von "Temptation Island – Versuchung im Paradies" ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TV NOW Lena Schiwiora (l.) und Ziania Rubi (r.) werden von Christian (z.v.l.) und Alex Storm (r.) verwöhnt

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

TVNOW / Sergio del Amo Ziania Rubi und Fabian Nickel, "Temptation Island"-Paar 2019

