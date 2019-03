T-Shirt verzweifelt gesucht! Viele haben ein Kleidungsstück, von dem sie sich niemals trennen würden. Ob Glückssocken, ein Shirt der Lieblingsband aus der Teeniezeit oder das Outfit des ersten Dates – in diesen Textilien stecken eine Menge Erinnerungen. Auch Pop-Queen Cher (72) hat offenbar noch Dinge in ihrem Kleiderschrank, die ihr sehr am Herzen liegen – doch jetzt ist es eins weniger. Denn wie sie nun am Boden zerstört mitteilt, hat sie ihr Lieblings-Shirt verloren!

Cher ließ ihre Fans auf Twitter an ihrer Trauer teilhaben. "Mein T-Shirt ist weg", verkündet die 72-Jährige und ergänzt den Tweet mit zwei weinenden Emojis sowie einem gebrochenen Herzen. Ein Fan fragt, welches es genau sei, woraufhin Cher antwortet: "Ein schwarzes Strass-besetztes Shirt mit einem weißen Piratensymbol." Es sei mit Glassteinen besetzt und einem weißen Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen bedruckt. Darüber stehe: "eat the rich", also "Friss die Reichen". Es ist der Titel mehrerer Songs, unter anderem von Aerosmith und Motörhead. "Ich trug es 30 bis 40 Jahre lang. Mein liebstes Kleidungsstück", ergänzt die Sängerin und setzt ein weiteres gebrochenes Herz hinter ihren Post.

Ein Fan wittert daraufhin Diebstahl: "Lasst uns ein Auge auf eBay oder andere Seiten werfen, wo es verkauft werden könnte." Bleibt abzuwarten, ob die virtuelle Suche in einem Happy End ausgeht!

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

Anzeige

Slaven Vlasic/Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige

Getty Images Cher bei den Billboard Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de