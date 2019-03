Die Begeisterung kann Norman Reedus (50) kaum für sich behalten! Mit Diane Kruger (42) hat der 50-Jährige ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen, als sie Ende vergangenen Jahres ihre gemeinsame Tochter zur Welt brachte. Es ist nicht das erste Kind für Norman – sein Sohn Mingus Lucien ist allerdings schon 19 Jahre alt. Vielleicht zeigt sich der Schauspieler deswegen so entzückt über die Entwicklungsschritte seiner kleinen Tochter, denn aus der Schwärmerei kommt der US-Amerikaner kaum mehr raus!

Die ersten Monate im Leben eines Babys gehören sicher zu den faszinierendsten. Diane und Norman halten ihr kleines Mädchen allerdings weitestgehend von der Öffentlichkeit fern, haben noch nicht einmal den Namen verraten. Doch nun hat der stolze Vater seine Gefühle mit People geteilt: "Sie rollt wie eine Betrunkene quer über den Boden. Das ist irgendwie großartig. Ich liebe es einfach", erzählte der Schauspieler begeistert. Er könne kaum beschreiben, wie schön sein Leben mit seiner Kleinen gerade ist.

Eine große Liebesbekundung von Norman, der sehr stolz auf seine kleine Familie zu sein scheint. Er ist es auch, der neben all der Geheimniskrämerei rund um die Tochter doch einige Einblicke in das Familienleben gibt – so teilte er erst kürzlich Fotos, auf denen die Hände oder Füße des süßen Nachwuchses zu sehen sind.

SplashNews.com Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critic's Choice Awards 2018

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus bei den Filmkritik-Awards

Instagram / bigbaldhead Norman Reedus und seine Tochter

