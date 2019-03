Die Nachricht von Luke Perrys (✝52) Tod schockierte Anfang März Freunde und Fans aus aller Welt. Viele nahmen mit bewegenden Worten Abschied vom Beverly Hills, 90210-Star, darunter seine Schauspielkollegen Leonardo DiCaprio (44), Ian Ziering (54) oder Gabrielle Carteris, aber auch Schriftsteller Stephen King (71) und viele weitere Autoren, mit denen Luke zusammengearbeitet hatte. Besonders schwer traf sein plötzlicher Tod jedoch seine Tochter Sophie (18): Der Verlust ihres Vaters nimmt sie immer noch schwer mit. Im Netz trauert sie jetzt ganz offen um ihren geliebten Papa!

"Heute ist einer der Tage, an denen ich ihn besonders vermisse", schreibt Sophie auf Instagram und veröffentlicht dazu ein Foto, dass sie gemeinsam mit Luke und ihrem Hund im Auto zeigt. Die emotionalen Zeilen der 18-Jährigen bewegen auch ihre Follower: Ihre Community versucht, der US-Amerikanerin in dieser schweren Zeiten Trost zu spenden. "Bleib stark, Süße. Du wirst ihn immer vermissen, aber du bist auch mit großartigen Erinnerungen an ihn gesegnet", schreibt beispielsweise einer von zahlreichen Usern.

Luke erlitt Ende Februar einen Schlaganfall. Sophie befand sich zu diesem Zeitpunkt wegen eines freiwilligen Arbeitseinsatzes in Malawi in Afrika. Nachdem sie die schlimme Nachricht erhalten hatte, brach sie ihre Reise ab und eilte in die USA ins Krankenhaus. Als ihr berühmter Vater starb, war sie vor Ort. Am 11. März wurde Luke Perry in Dickson, Tennessee beigesetzt.

Getty Images Schauspieler Luke Perry in Las Vegas

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seiner Tochter Sophie

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Luke Perry, Schauspieler

