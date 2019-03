Justin Bieber (25) kehrt seinem alten Leben den Rücken: Der Sänger verkündete kürzlich im Netz, dass er sich zurückziehen und sich einzig und allein auf sich konzentrieren will. Auch seiner Frau Hailey (22) will sich der Biebs wieder mehr widmen. Hat er dafür jetzt sogar einen ganz bestimmten Grund? Seine Fans sind in Aufruhr: Plaudert Justin mit seinem Posting etwa selbst aus, dass er und Hailey Eltern werden?

Der 25-Jährige habe versucht, Probleme zu erkennen und wolle diese erst einmal bewältigen, bevor er weiter Musik mache. Doch steht in diesem Zuge auch die Familienplanung an? "Auf diesem Weg kann ich meine Ehe aufrechthalten und der Vater sein, der ich sein will", heißt es in Justins Instagram-Beitrag. "Heißt das, Hailey ist bereits schwanger und ihr erwartet ein Baby?", zeigt sich eine Userin ganz neugierig, so wie etliche weitere Nutzer auch.

Seine potenzielle Baby-Mama in spe scheint sich offenbar ebenfalls viel mit dem Thema auseinanderzusetzen. Erst im September vergangenen Jahres haben sich die beiden eine Luxusvilla gekauft – genug Platz für eine Menge Mini-Mes. "Hailey versucht, Justin nicht zu Kindern zu drängen, aber für sie ist das Haus ein Schritt in diese Richtung", verriet neulich ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber, 2018

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

ROMA / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

