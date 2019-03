Fünf Jahre lang spielte Miley Cyrus (26) für Disney die Doppelrolle der Hannah Montana. Damals schaffte die heute 26-Jährige ihren großen Durchbruch als Sängerin und Schauspielerin. Kompliziert wurde es für Miley, als sie eine Zeit lang sowohl als Hannah Montana als auch als sie selbst tourte. Dennoch erinnert sie sich jetzt – 13 Jahre nach Ausstrahlung der ersten Episode – mit einem süßen Throwback-Foto an ihre Zeit als Teenie-Idol zurück.

Auf Twitter postete die frischgebackene Ehefrau von Hollywood-Hottie Liam Hemsworth (29) einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der sie als Teenie zeigt. Über die Schulter strahlt Mini-Miley auf dem Bild direkt in die Kamera. Dazu schreibt die "Nothing Breaks Like A Heart"-Interpretin: "Es ist der 13. Jahrestag der ersten ausgestrahlten 'Hannah Montana'-Episode." Eine Erinnerung, die ihre Follower sofort in tiefste Nostalgie zu versetzten scheint. "Hannah Montana war quasi meine Kindheit", "Mein Kindheits-Ich weint. Danke für alles" und "Für immer und ewig die beste Disney-Show", lauten nur einige emotionale Fan-Kommentare.

Doch nicht nur Miley warf auf ihrem Social-Media-Kanal einen Blick zurück: Billy Ray Cyrus (57) gedachte ebenfalls dem 13. Jahrestag der ersten "Hannah Montana"-Folge. "Alles Gute zum Jahrestag, Hannah Montana! Heute vor 13 Jahren haben wir die Pilotfolge veröffentlicht", twitterte Mileys stolzer Dad und postete dazu ein Bild des Casts, von dem er natürlich auch selbst ein wichtiger Teil war.

ActionPress / EVERETT COLLECTION, INC. Miley Cyrus in "Hannah Montana"

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige

Getty Images Billy Ray, Tish und Miley Cyrus bei den Grammy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de