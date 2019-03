Das ging aber schnell! Zehn Jahre lang waren Goetz Elbertzhagen (59) und Jenny Elvers (46) ein Paar – sowohl beruflich als auch privat. Im Herbst 2014 ließen sich der Künstlermanager und die deutsche TV-Bekanntheit scheiden. Lange blieb Goetz jedoch nicht alleine: In Lydia Becker fand er schnell eine neue Partnerin an seiner Seite, die er vergangenen Sommer in Kalifornien sogar mit der Frage aller Fragen überraschte. Geplant war, dass die beiden sich kommenden Herbst in New York das Jawort geben. Doch diese Pläne wurden jetzt kurzerhand über Bord geschmissen: Goetz und Lydia sind still und heimlich in Südafrika den Bund der Ehe eingegangen!

Das Paar soll sich bereits am 26. Februar auf dem Weingut La Bri Estate in Franschhoek die ewige Treue geschworen haben – und das nicht etwa im Beisein von Freunden und Familie, sondern lediglich vor zwei Priestern und zwei Trauzeugen. Auch die Mitglieder einer Musikgruppe, die der frischgebackene Ehemann zufällig auf einem Markt entdeckt hatte, sollen anwesend gewesen sein. Sie sorgten offenbar für das passende Ambiente. "Niemand wusste etwas. Weder meine Kinder noch Lydias Familie. Wir wollten diesen besonderen Tag nur für uns haben", erklärte Goetz gegenüber Bunte.

Dabei wären den beiden kurz vor der Hals-über-Kopf-Aktion beinahe Steine in den Weg gelegt worden. So erzählte Goetz: "Wir hatten zwar alle Unterlagen zusammen, doch vor Ort erfuhren wir, dass man in Kapstadt ganz andere Formalitäten benötigt als in Amerika."

Getty Images Goetz Elbertzhagen und Lydia Becker im August 2016

Anzeige

Timm, Michael/ActionPress Lydia Becker und Goetz Elbertzhagen auf der VDZ Publishers' Night 2018

Anzeige

WENN.com Jenny Elvers und Goetz Elbertzhagen auf der Bertelsmann Party 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de