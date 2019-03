Der Bachelor rudert zurück! Kurz vor dem Finale der Kuppelshow im Februar gestand Andrej Mangold (32) Kandidatin Evanthia Benetatou seine Gefühle und behauptete, sich in sie verliebt zu haben. Seine letzte Rose schenkte er dann jedoch Mitstreiterin Jennifer Lange. Mit seiner Auserwählten ist er noch immer zusammen – die Turteltauben richten sich sogar schon ihr gemeinsames Liebesnest ein. Über seine Gefühle für Eva denkt der 32-Jährige mittlerweile ganz anders!

In der RTL-Show kamen ihm noch die Empfindungen "begeistert, glücklich, aufgeregt, verliebt" in den Sinn – im Gespräch mit Bunte stellt der Ex-Basketballspieler nun klar: "Ich habe keine Gefühle für Eva und rückblickend denke ich, dass das Gefühl zu ihr eher eine körperliche Anziehung war." Die Emotionen, die er für die Flugbegleiterin hegte, seien in seiner Beziehung zu Jennifer kein Thema.

Dass die beiden voneinander angetan waren, war für die Zuschauer nicht zu übersehen: Immer wieder gingen Andrej und Eva auf Tuchfühlung. Nach dem Finale plauderte die 26-Jährige sogar aus, dass sie und der Rosenkavalier während ihres Dreamdates miteinander geschlafen hätten.

ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

TVNOW Andrej und Eva im Bachelor-Finale

