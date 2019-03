Es ist der zweite schwere Schicksalsschlag, den Sänger Louis Tomlinson (27) und seine vier Schwestern durchstehen müssen! Vor rund zwei Wochen starb die Schwester des One Direction-Stars an einem Herzinfarkt – Félicité (✝18) war gerade einmal 18 Jahre alt. Drei Jahre zuvor musste die Familie ebenfalls einen schweren Verlust erleiden: Mutter Johannah Deakin erlag den Folgen ihrer Leukämieerkrankung. Sie wäre nun 46 Jahre alt geworden – und zu diesem Anlass schickte Louis' jüngere Schwester Lottie (20) emotionale Geburtstagsgrüße in den Himmel!

In ihrer Instagram-Story postete die 20-Jährige eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von ihrer Mutter bei deren Hochzeit 2014: "Alles Gute zum Geburtstag, meine großartige Mama – dritter Geburtstag ohne dich", schrieb sie und fügte hinzu: "Aber immerhin hast du diesmal deine wunderschöne Fizzy dabei, um zu feiern. Ich hoffe, ihr habt beide die beste Zeit. Ich liebe dich." Sie wolle auch künftig jede Lektion annehmen, die ihre Mutter ihr beigebracht habe, schrieb die Influencerin weiter.

Auch Lotties Schwester Daisy schickte anlässlich des besonderen Tages via Instagram Grüße an ihre geliebte Mami und Schwester. "Ich wünschte, du wärst hier bei uns, aber ich hoffe, du und Fizzy feiern im Himmel", postete die 16-Jährige und fügte hinzu, dass sie ihre Mama jeden Tag vermisse und sie jede Sekunde mehr liebe.

Instagram / felicitegrace Félicité Tomlinson und ihr Bruder Louis Tomlinson

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Louis Tomlinsons Mutter Johannah Deakin

Anzeige

Instagram / the.daisytomlinson Daisy Tomlinson, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de