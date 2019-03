Junges Liebesglück bei Kiernan Shipka (19)? Als Hauptdarstellerin in "Chilling Adventures of Sabrina" läuft es für die 19-Jährige als Halbhexe in Sachen Liebe eher holprig. Dafür wurde sie von IMDb in die Top 10 der Nachwuchs-Stars 2018 gewählt. Beruflich kann sich Kiernan also nicht beschweren – und das scheint nun auch für ihr Liebesleben zu gelten. Denn jetzt wurde sie mit Charlie Oldman (20) gesehen, dem Sohn von Hollywood-Megastar Gary Oldman (61)!

Die beiden wurden vergangenen Mittwoch Arm in Arm in West Hollywood gesichtet, berichtet E! News. Das Onlineportal veröffentlichte ein Bild, auf dem die beiden eindeutig zu erkennen sind. Wie ein Insider erklärt, sollen der 20-Jährige und die Schauspielerin knapp anderthalb Stunden bei einem gemeinsamen Abendessen verbracht und Augenzeugen zufolge rundum glücklich gewirkt haben. Die beiden haben bisher noch kein Statement zu den Turtelgerüchten abgegeben.

Charlie zeigt sich auf seinem Social-Media-Kanal gern mit seinem berühmten Vater und feiert mit ihm dessen Erfolge. Zuletzt gewann Gary für seine Rolle in "Die dunkelste Stunde" 2018 einen Oscar – da durfte sein Sohn natürlich auch nicht fehlen. Kiernan wird dagegen bald wieder in der Rolle der Halbhexe Sabrina zu sehen sein – denn am 5. April geht die zweite Staffel bei Netflix online.

Getty Images Kiernan Shipka im März 2019

NPictures / Splash News Charlie Oldman bei Dolce & Gabbana

Getty Images Gary Oldman mit seiner Frau Gisele und seinem Sohn Charlie

