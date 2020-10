Alle Fans von "The Chilling Adventures of Sabrina" aufgepasst – es gibt Neuigkeiten! Seit vergangenem Januar warten die Fans der populären Serie auf ein Update bezüglich der vierten und finalen Staffel des Netflix-Hits. Jetzt gibt es endlich ein Update, wie die Show über die Junghexe Sabrina weitergeht. Am Montag veröffentlichte der Streaminganbieter einen Trailer, der andeutet, was in der kommenden Season passiert – und wann sie endlich erscheint.

Auf YouTube gibt es den einminütigen ersten Vorgeschmack, was die Serienanhänger in den acht Episoden von Part vier von CAOS erwartet. Zu sehen ist unter anderem, wie Sabrina Spellman (Kiernan Shipka, 20) und Calaban (Sam Corlett) in der Hölle zusammen tanzen – ein Bild, das viele Fans überraschen dürfte, da er im dritten Staffelfinale versteinert wurde. Außerdem taucht Nick (Gavin Leatherwood, 26) in Sabrinas Highschool auf, obwohl er selbst ein Hexer ist und die Menschen-Schule bisher verabscheute.

In einem Statement verriet Netflix zudem, dass es in der vierten Season einen neuen bösen Gegenspieler geben wird, der stärker als alle vor ihm sein soll. "Die Eldritch Terrors werden Greendale heimsuchen. Der Hexenzirkel muss jede einzelne der schrecklichen Gefahren bis hin zu The Void (zu deutsch: Die Leere), die das Ende aller Dinge ist, bekämpfen", heißt es in der Erklärung.

Diyah Pera/Netflix Sam Corlett (Calaban) und Kiernan Shipka (Sabrina) in "The Chilling Adventures of Sabrina"

Diyah Pera/Netflix Tati Gabrielle und Chance Perdomo in "The Chilling Adventures of Sabrina"

Diyah Pera/Netflix Eine Szene aus "The Chilling Adventures of Sabrina"

