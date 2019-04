Mit dem Serien-Comeback von "Sabrina – total verhext", traf Netflix voll ins Schwarze. Die neu aufgelegte Horror-Version mit dem Titel "Chilling Adventures of Sabrina" war ein voller Erfolg. In der ersten Staffel des Reboots hatte die hübsche Halbhexe Sabrina Spellman, gespielt von Kiernan Shipka (19), aber nicht nur Abenteuer zu bestreiten, sondern auch mit Liebesturbulenzen zu kämpfen: Die Beziehung zwischen der Beauty und ihrem sterblichen Freund Harvey (Ross Lynch) zerbrach, nachdem er unter anderem erfahren hatte, dass seine Freundin eine Hexe ist. Im wahren Leben erlebt die Blondine aber glücklichere Zeiten: Sie hat einen festen Freund – aber wer ist der glückliche Mann an ihrer Seite?

Seit Wochen wird spekuliert: Sind die Sabrina-Darstellerin und Charlie Oldman (20), Sohn von Hollywood-Star Gary Oldman (61), ein Paar? Nun haben die Turteltauben ihre Beziehung offiziell gemacht: Charlie postete auf Instagram ein süßes Couple-Pic und kommentierte es mit einem Herzchen-Emoji. Nur einen Tag später ließen sich die beiden Arm in Arm bei einer Filmpremiere in Los Angeles blicken. Näher gekommen, soll sich das junge Liebespaar, laut E! News, bei einem anderthalb-stündigen Abendessen. Ein Augenzeuge verriet, dass die beiden rundum glücklich gewirkt haben sollen.

Achtung, Spoiler!

In der zweiten Staffel der Horrorserie, die am 5. April erschienen ist, geht es in Sachen Liebe für Sabrina wieder turbulent zu. Die Halbhexe verliebt sich in den attraktiven Hexer Nick (Gavin Leatherwood). Als Sabrina dann zum Teufel eingeladen wird, um ihre Prophezeiung, gemeinsam mit ihm über die Welt zu herrschen, zu erfüllen, verrät er ihr ein böses Geheimnis: Der dunkle Lord hat Nick befohlen, sich der schönen Teenager-Hexe anzunähern. Nach einem großen Drama und einer aufrichtigen Liebeserklärung von Nick finden die beiden wieder zu einander, um gegen den Teufel zu kämpfen.

Instagram / charlieoldman Kiernan Shipka und Charlie Oldmann

Getty Images Kiernan Shipka und Gavin Laetherwood auf der Premiere von "Chilling Adventures of Sabrina"

Getty Images Kiernan Shipka bei den Kids' Choice Awards 2019

