Sich in eine Schublade stecken lassen – das ist nichts für Schauspielerin Sophie Turner (23)! Obwohl der Game of Thrones-Star seit Oktober letzten Jahres mit dem Jonas-Brothers-Sänger Joe Jonas (29) verlobt ist und die Hochzeit schon bald anstehen soll, scheint das Thema Geschlecht für Sophie eher zweitrangig zu sein. Nun hat die 23-jährige Blondine aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei gestanden: Sie turtelte nicht nur mit Männern!

In der April-Cover-Story des Rolling Stone-Magazins enthüllte Sophie, dass sie sowohl mit "genügend Jungs" als auch "genügend Mädchen" ihre Erfahrungen gemacht habe. "Ich hatte mich schon voll darauf eingestellt, den Rest meines Lebens Single zu sein", erzählte die Schauspielerin. "Ich denke, wenn man die richtige Person gefunden hat, weiß man es. Ich habe das Gefühl, ich bin eine viel ältere Seele, als ich es vom Alter her bin. Ich glaube, ich habe genug gelebt, um das zu wissen." Gerade in Bezug auf Letzteres führt Sophie im Interview weiter aus: "Jeder experimentiert herum. Es ist Teil des Erwachsenwerdens. Ich liebe eine Seele, kein Geschlecht."

In Joe scheint Sophie ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Wann die Hochzeit der beiden Turteltauben genau stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Einige Quellen gehen jedoch davon aus, dass die Eheschließung noch diesen Sommer stattfinden soll, wie HollywoodLife berichtet.

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner im Schweiz-Urlaub im Dezember 2018

Anzeige

WENN Sophie Turner grinst

Anzeige

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas vor der Louis Vuitton Fashion Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de