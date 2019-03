Am Sonntag ging es bei Temptation Island zwischen Salvatore Vassallo und Anastasiya Avilova (30) heiß her! Während ihres Meditations-Doppeldates kamen sich die beiden ganz schön nahe – dabei ist Salva eigentlich mit Christina Dimitriou liiert. Sie befürchtete bereits von Anfang an, dass ihr Freund ihre Nebenbuhlerin attraktiv finden könne. Kandidatin Giulie Santana verriet Promiflash nun exklusiv, warum die Single-Lady ganz genau in das Beuteschema des 25-Jährigen passt!

"Er hat mal in der Villa den Spruch abgelassen: 'Ich möchte nicht, dass eine Frau mehr als 50 Kilo wiegt'", offenbarte die Blondine im Gespräch mit Promiflash in der Berliner Shisha-Bar Rauchwolke. "Dann ist natürlich ein Riesen-Shitstorm ausgebrochen von wegen: 'Salvatore, du bist hier mit schönen, kurvigen Frauen. Das kannst du nicht sagen.' Wir hatten so einen Hass auf ihn." Aber für Giulie und den anderen Ladys war klar, dass bei Salvatores Vorlieben nur Anastasiya für einen Flirt infrage käme – denn die wiege maximal 45 Kilo.

Den Frauen sei nicht entgangen, wie geil der Ex-Take Me Out-Kandidat die Verführerin findet. Auch Anastasiya habe von Anfang an mit ihren Reizen gespielt und Salva heiß gemacht: "Uns war da schon klar, dass da mehr gehen könnte beziehungsweise, sie haben sich auch sehr gut verstanden und waren immer zusammen und haben viel geredet, viel geflirtet", meinte die Jura-Studentin.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

