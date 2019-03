Mit dieser rührenden Überraschung hätte Jeremy Grube wohl nicht gerechnet! Am Dienstag wurde der einstige Köln 50667-Darsteller 25 Jahre alt – und seinen Geburtstag nahm seine Partnerin Yvonne Pferrer (24) zum Anlass, um ihm eine besondere Freude zu bereiten. Seit fünf Jahren gehen der Hottie und die Reisebloggerin bereits durch dick und dünn. Da ist es kein Wunder, dass Yvonne ganz genau weiß, mit welchem Geschenk sie ihn mitten ins Herz treffen kann: Sie lud ihn zu einer romantischen Nacht im Baumhaus ein und zauberte ihm sogar Tränen in die Augen!

"Ich habe es mir schon immer mal gewünscht, im Baumhaus zu schlafen, weil ich Baumhäuser schon seit Kindheit an liebe und was hat Yve organisiert? Ein Baumhaus-Hotel", freute sich das Geburtstagskind in seiner Instagram-Story. Dazu postete der Natur-Fan einen verschmusten Schnappschuss der beiden aus ihrer alternativen Schlafstätte. "Bestes 25. Geburtstagsgeschenk ever! Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Nach zweieinhalb Stunden Autofahrt hat Yve einfach irgendwo im Nirgendwo angehalten und auf einmal sah ich die kleinen Häuser in den Bäumen", erzählte er weiter.

Doch damit noch nicht genug: Die Schönheit mit den lockigen Haaren überreichte ihrem Angebeteten außerdem ein selbst gebasteltes Fotobuch, in dem sie die Highlights ihrer Liebe verpackte. Da konnte der feinfühlige Jeremy nicht mehr an sich halten und ließ seinen Freudentränen freien Lauf!

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube und Yvonne Pferrer an Jeremys 25. Geburtstag

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im Baumhaus

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube im Oktober 2018

