Daniela Katzenberger (32) schlägt zurück! Dass sich die Ulknudel gerne – und viel – schminkt, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit musste sie sich dafür in den sozialen Medien oft fiese Kommentare von Kritikern anhören: Sie sei zu "künstlich" oder auch "gestellt". Jetzt ging die Kult-Blondine zum Gegenangriff über und widmete ihren Hatern ein Meme, das ihnen den Wind aus den Segeln nehmen dürfte!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige einen Beitrag mit zwei Fotos von sich selbst, auf denen sie ihre Kritiker aufs Korn nimmt: Auf dem ersten Foto posiert die Katze in Kampfhaltung; mit weit aufgerissenen Augen und noch weiter aufgerissenem Mund brüllt sie in ihr Smartphone. Übertitelt ist das Foto mit: "Hater im Internet...". Wie "Hater in echt" aussehen, zeigt Dani auf dem zweiten Foto: Mit Photoshop auf dick gemacht, Hornbrille auf der Nase, Pickel und ein verschämtes Grinsen im Gesicht. Den Post versah sie außerdem mit dem Hashtag #Hatersgonnahate.

Für ihre lustige und selbstironische Art erntete die Frau von Lucas Cordalis (51) viel Zuspruch von ihren 1,4 Millionen Followern. Ein User kommentierte Pics mit: "Du bist der Hammer! Ja, genau so und nicht anders!" Was haltet ihr von der Bilderreihe? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2019

Getty Images Daniela Katzenberger im Dezember 2016 in Berlin

