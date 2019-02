Daniela Katzenberger (32) erlaubt sich gerne mal ein Späßchen! Die Ulknudel ist dafür bekannt, auf ihren Social-Media-Plattformen spaßige Fotos mit witzigen Grimassen, urkomischen Vergleichen oder Bildbearbeitungspannen hochzuladen. Auch bei Scherz-Pics rund um das Thema Schwangerschaft begeistert die Kultblondine. Denn obwohl die Mutter einer Tochter keinen weiteren Nachwuchs plant, wird sie von Fans und Presse immer wieder mit Nachwuchs-Fragen bombardiert. Mit ihren "Schwanger-Posts" nimmt sich die 32-Jährige jetzt selbst den Druck!

"Das Interesse ist ja da und wenn jeder so drauf wartet, dann kommt da nichts, weil dann macht man sich so einen Druck – oder man reitet natürlich auf der Welle mit. Und man macht sich dann auch so ein bisschen einen Spaß draus", offenbarte die Katze im Promiflash-Interview zum Thema Schwangerschaftsgerüchte. Und so regnet es für die belustigten Follower amüsante Foodbelly-Bilder. In ihrer gewohnt humorvollen Art fügte die Autorin weiter an: "Wenn jeder Hamburger ein Baby wäre, dann wäre ich 365 Mal im Jahr schwanger. Man muss sich einen Spaß machen, sonst wirst du ja bekloppt."

Obwohl der Wunsch nach einem zweiten Kind lange bestand, hat Dani den Traum jetzt begraben. "Wir haben das so ein wenig weggeschoben und gesagt: 'Okay, wir planen da jetzt auch nichts, das haben wir sowieso nie gemacht'", verriet Daniela weiter. Sie ist glücklich mit ihrer kleinen Familie bestehend aus Ehemann Lucas Cordalis (51) und der gemeinsamen Tochter Sophia (3).

