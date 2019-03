Ercan bleibt stark – wie seine Familie! Der 27-Jährige will seinem alten Leben durch The Biggest Loser den Rücken kehren. 26,5 Kilo hatte er bereits verloren, als ihn während der Dreharbeiten ein Schock durch Mark und Bein ging: Sein Vater liegt im künstlichen Koma. Ercan verließ die Abnehm-Show, kehrte wenig später jedoch zurück. Seine Angehörigen müssen nun ohne seine Anwesenheit mit dem Schicksalsschlag klarkommen, doch sie unterstützen Ercan in seiner Entscheidung.

Keine leichte Situation, in der sich die Familienmitglieder derzeit befinden – trotzdem ziehen sie an einem Strang. "Meine Familie macht eine schwere Zeit durch, doch alle stehen gesammelt hinter mir und haben mir die Entscheidung überlassen, ob ich zurückgehen soll oder nicht", erklärte Ercan gegenüber Promiflash. Vorwürfe habe er sich sowieso nicht anhören müssen: "Egal, welche Entscheidung ich getroffen hätte, sie hätten jede akzeptiert", beteuerte der KFZ-Meister.

Zu seiner Rückkehr hat Ercan besonders eines getrieben: "Der Grund dafür war, dass ich meinem Vater das Versprechen gegeben habe und dies weiterhin einhalten möchte", zeigte er sich kämpferisch. Sein Dad würde wollen, dass er sich "weiterhin aufs Abnehmen konzentrieren kann, so gut es geht".

"The Biggest Loser" – immer sonntags ab 17:45 Uhr bei Sat.1

© SAT.1 / Benedikt Müller Jens und Ercan, Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2019

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Mueller Ercan, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2019

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller Ercan und Jens, Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de